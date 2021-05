So klein und doch so groß! – Wie eine Mikrofotografin ihre Fotos inszeniert

Desiree Hoogeveen hat ein ganz besonderes Hobby: Sie fotografiert mikroskopisch kleine Figuren in allen erdenklichen Situationen. So kann es passieren, dass Landschaftsgärtner Kresse mähen, ein Mountainbiker auf einem Speiseeis seine Runden dreht oder Gipfelstürmer einen Blumenkohl besteigen. Was dabei herauskommt sind echte Hingucker!