Studentenleben in Coronazeiten – die Sorgen der Studierenden

Sie sind wieder zuhause bei ihren Eltern oder allein in ihrer Studi-Bude – Studierende im Shutdown. Denn die Unis sind geschlossen, Vorlesungen finden online statt. Das studentische Leben hat gerade keinen spürbaren Puls mehr. Wir haben deswegen Studierende in Kassel gefragt, wie sie damit umgehen und was sie besonders belastet.