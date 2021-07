Das Wasser schwappt schon an die Kante. Deswegen machen die ersten Campingplätze im Rheingau dicht. Gäste werden nach Hause geschickt, Buchungen storniert. Einer von ihnen: Der Campingplatz in Geisenheim. Hier hatten sich so viele Gäste auch eine erholsame Zeit nach dem Lock-Down gefreut.