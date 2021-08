Es ist der 16. August 1878. An diesem Tag erhielten zwei US-Amerikaner das erste Patent einer Holzachterbahn. Schlappe 143 Jahre später sieht die Welt der Achterbahnen anders aus. Höher, weiter, schneller. Warum uns die Achterbahnen immer noch in ihren Bann ziehen? Wir haben die Antworten in Hessen gesammelt.