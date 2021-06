Tausende von Feuerwehreinsätzen – Der Tag nach dem heftigen Unwetter in Hessen

Überlaufene Keller und Tiefgaragen, entwurzelte Bäume, abgedeckte Dächer und extreme Überschwemmungen – das ist das Fazit des schlimmen Unwetters. In ganz Hessen war gestern Abend und in der Nacht die Feuerwehr unterwegs. Unsere Reporter haben Unwetter-Bilder in ganz Hessen eingefangen und haben mit Betroffenen gesprochen.