Seit 2014 feiern die USA den 15. Juli als nationalen Tag des Teilens (engl. National Give Something Away Day). Gefühle, Geschichte, Gewinn – was lässt sich nicht alles teilen. Teilen ist das neue Haben, möchte man meinen. Tauschbörsen, Carsharing, Couchsurfing – wir haben die Hessen gefragt: Wann haben Sie zum letzten Mal etwas geteilt und was?