In Pohlgöns wird am Wochenende ein gut 2 Meter 50 hohes Hanflabyrinth eröffnet. Die Betreiber wollen Hanf als alternative Pflanze in verschiedenen Bereichen vorstellen. Als Nahrungsmittel, als Grundstoff für Bekleidung oder vielfältige andere Anwendungen – zum Beispiel eben als Zeitvertreib für ausflugswütige Hessen.