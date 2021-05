Die besten Ideen kommen spontan – und genauso ist auch das Projekt "Paddy & Ralf" entstanden. Paddy Schmidt (bekannt geworden mit der Band "Paddy Goes to Holyhead") und Musiker Ralf Baitinger haben an einem gemeinsamen Abend den Einfall eine Cover-CD zu veröffentlichen. "Paddy & Ralf – Favourite Songs" steigt in der Folge auf Platz 10 der "Singer/Songwriter" Charts bei iTunes ein, kurze Zeit später erklimmt das Album sogar Platz 5.