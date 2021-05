Adali ist eine Mischlingshündin und ist schon zum wiederholten Mal im Tierheim, aktuell in Oberursel. Der Grund: Geht ihr Besitzer einkaufen, zum Arzt, oder einfach nur kurz aus dem Haus, fängt sie an zu bellen. Die 7-Jährige hat es nie gelernt alleine zu sein. Aber nach ein paar Tricks und Lerneinheiten besteht auch bei Adali die Hoffnung, dass sie lernt wie schön es ist, auch mal in Ruhe alleine zu sein.