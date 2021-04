Das Skelett ist fast vollständig. Von einem Gerichtsmediziner wurde es nie untersucht. Der Archäologe Thomas Becker hat medizinische Kenntnisse. Und wenn ein Knochenfund einer Leiche mehr als hundert Jahre alt ist, so kann es eine Fall für die Archäologie sein. Die Spur führt in die Welt der Raubritter. Was hat sich anno dazumal an der Burgruine Tannenberg in Südhessen abgespielt?