Der nordhessische Ort hat traurige Berühmtheit erlangt, als am Rosenmontag 2020 ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge fährt. 90 Personen werden verletzt. Maurice P. ist der Amokfahrer, der seit heute vor Gericht steht. Doch am ersten Prozesstag bleibt vieles noch unklar.