Last night a D.J. saved my life. Den Titel wird mit Sicherheit auch der 39-jährige D.J. Oskar Offermann aus Offenbach gespielt haben. Doch Corona heißt: keine Musik, da keine Disco. Anstatt an Plattentischen weltweit aufzulegen unterrichtet er seit Oktober 2020 als Kunstlehrer am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Offenbach. Weg von der Disco, hin zum Klassenraum.