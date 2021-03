Im Mittelrheintal krachen Felsplatten und Gesteinsmassen in die Tiefe und legen das Mittelhreintal lahm. Der Zug- und Autoverkehr bricht zusammen. Schaulustige sollen auf keinen Fall in die Nähe der Bahntrasse bei St. Goarshausen kommen. Denn noch immer lösen sich Felsplatten und können zur Lebensgefahr werden. Die Güterzugstrecke ist die Hauptschlagader der Deutschen Bahn. Sie gilt als meistbefahrene Strecke in Europa.