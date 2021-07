Popstar Nena wird jetzt nicht im Lahn-Dill-Kreis auftreten. Der Konzertveranstalter findet das Verhalten der Sängerin nicht in Ordnung. In Brandenburg hat Nena ihr Publikum wohl ermutigt, die vorgeschriebenen Zonen zu verlassen. So sei ein Hygienekonzept unter Coronabedingungen nicht einzuhalten.