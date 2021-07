Was treibt Raser an, ohne Rücksicht das Pedal durchzudrücken? Wie schützt die Polizei Unbeteiligte bei Verfolgungsfahrten? Wer ist überhaupt für den aktuellen Crash verantwortlich? Gestern hatte ein Mercedes AMG-Fahrer in Frankfurt einen schweren Unfall verursacht. Laut Polizei hat sich die Zahl der lebensbedrohenden Raserfahrten verdoppelt.