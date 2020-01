Nach einem schweren Autounfall sucht der rund 7-jährige Kater Antonio nach einem liebevollen Zuhause.

Ein schrecklicher Autounfall in Linden bei Gießen hat Antonios Leben für immer verändert, der Fahrer, nicht zu ermitteln, Antonio wird aber gefunden und in die Tierklinik gebracht. Notoperation. Das Becken gebrochen, der linke Gehörgang zerfetzt, der Schwanz so stark verletzt, dass er amputiert werden muss. Der ca. 7-jährige Kater kämpt ums Überleben....und gewinnt. Aber sein Besitzer meldet sich nie, jetzt sucht Antonio, der auch liebevoll Toni genannt wird ein neues Zuhause.

Weitere Informationen Tierheim Gießen

Vixröder Str. 16

35396 Gießen

Telefon: 0641 - 52 251

Mail: info@tsv-giessen.de

Internet: https://tsv-giessen.de/ Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 28.01.2020, 18:00 Uhr