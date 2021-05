Nein, sie schießen nicht, sie bellen höchstens mal. Bonny und Clyde aus dem Tierheim Limburg sind aber genauso unzertrennlich wie das berühmte Gangsterpaar. Deshalb wäre es super, wenn sie auch zusammen bleiben könnten, sagt Tina Provinsky vom Tierheim Limburg.

Bonny und Clyde sind zwei 6-jährige Mischlingshunde. Sie kommen aus Osteuropa, hätten dort aber keine Zukunft gehabt. Deshalb wurden sie zur Sicherheit ins Tierheim Limburg gebracht.

Die beiden sind sehr verträgliche, liebe Hunde. Sie rauben also niemanden aus – gut, mit Katzen haben sie es nicht so, da bricht dann der Jagdinstinkt durch. Also beim Gassigehen immer schön an der Leine lassen. Die Beiden sind unglaublich verschmust und können gut allein bleiben. Klar, sie haben ja auch sich zur Unterhaltung. Aber das soll nicht so bleiben. Sie suchen dringend ein neues Zuhause. Vielleicht bei Ihnen? Rufen Sie an im Tierheim Limburg, und vielleicht toben Bonny und Clyde schon bald bei Ihnen herum. Sie werden es nicht bereuen.

Kontakt Tierheim Limburg

Im Staffeler Wald

65556 Limburg-Staffel



Telefon: 06432 - 801 455

E-Mail: Tierheim.Limburg@gmx.de

Infos unter: www.tierschutzvereinlimburgweilburgev.de Ende der weiteren Informationen

