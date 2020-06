Paul ist ein Kangal, also ein Herdenschutzhund, und wohnt im Moment im Tierheim in Rüsselsheim.

Kangal Paul Bild © hr

Er ist bisschen über ein Jahr alt und hatte keinen schönen Start in sein Leben. Er wurde, weil er den Besitzern zu groß war, in den Schrebergarten verfrachtet. Damit er nicht wegläuft, wurde er mit einer viel zu kurzen Kette an einen Baum angebunden.

Plötzlich brannte es in einem benachbarten Schrebergarten. Rettungskräfte hörten das Winseln und konnten Paul noch retten. Seitdem ist er im Tierheim und wünscht sich ein schönes, liebevolles, neues Zuhause.

Der Kangal ist in Hessen ein Listenhund. Das Tierheim hilft dem neuen Besitzer beim Wesenstest (für den Hund).

Weitere Informationen Kontakt Tierschutzverein Rüsselsheim und Umgebung e.V.

Stockstraße 60

65428 Rüsselsheim



Telefon: 06142 - 3 12 12

E-Mail: info@tierheim-ruesselsheim.de Ende der weiteren Informationen



Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 23.06.2020, 18:00 Uhr