Bild © C. Hoser

Katze Prinzesschen Bild © C. Hoser

Prinzesschen ist ein Notfall. Ihre Geschichte beginnt traurig und soll hoffentlich mit einem absoluten Happy End enden. Prinzesschen landet über Umwege im Tierheim Alsfeld. In ihren ersten erwachsenen Jahren wurde sie wohl gequält. Jugendliche sollen Zigaretten an ihr ausgedrückt haben.

Die Familie, zu der sie dann kam, hat Prinzesschen aus der Lage gerettet und so wollten sie ihr ein schönes Zuhause bieten. Ein Jahr war Prinzesschen dort, aber sie kam einfach nicht mit den vorhandenen Katzen zurecht und wollte ihren Freigang auch genießen. Eine Einzelprinzessin will Prinzesschen sein. Der Name passt da sehr gut auf sie. Im Tierheim Alsfeld wird nun ein perfektes Zuhause für sie gesucht.

Weitere Informationen Kontakt Tierheim Alsfeld

Jahnstraße 67

36304 Alsfeld



Telefon: 06631 - 2800



Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 14:00 bis 16:30 Uhr

Mittwochs geschlossen



Telefonische Erreichbarkeit:

Montag bis Freitag: 08:30 bis 12:00 Uhr

und zu den Öffnungszeiten Ende der weiteren Informationen



Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 16.06.2020, 18:00 Uhr