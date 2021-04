Weiß, groß und flauschig. Der 2-Järhrige Rüde Knuth sieht aus wie ein riesiger Teddybär. Aber Achtung! Das macht ihn nicht zum Kuscheltier. Knuth ist ein reinrassiger Marammano Abbruzese aus Italien.

Diese Hunden werden gezüchtet um Viehherden vor Eindringlingen zu schützen. Genau das kann Knuth auch am besten, auch wenn ihm diese Eigenschaft für viele Hundehalter in Deutschland uninteressant macht. Er ist nicht der klassische Hund, der abends mit Herrchen auf der Couch sitzt. Was er braucht ist neben einer strengen Erziehung, ein großes Grundstück oder sogar eine Viehherde, die er verteidigen kann.

Können Sie Knuth das Zuhause geben was er verdient? Dann melden Sie sich beim Tierheim in Reichelsheim.

Weitere Informationen Kontakt Tierheim Reichelsheim

Tel.: 06063 939848 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 27.04.2021, 18:00 Uhr