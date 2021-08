Katzenbaby-Alarm im Tierheim Darmstadt. 37 kleine Kitten sind in letzter Zeit hier abgegeben worden, und alle suchen ein neues Zuhause. Eine von ihnen ist die kleine Luise, sie muss schon Menschen-Kontakt gehabt haben, da sie relativ zahm ist.

Luise ist zwischen 12 und 14 Wochen alt, überleben alleine draußen wäre schwierig sagt Tierheim-Mitarbeiterin Justina Bender. Der Kleinen fehlt ein Stück vom rechten Ohr, warum weiß man nicht.

Viele kleine Kätzchen hier sind sogenannte Halbwilde, geboren in irgendwelchen Scheunen auf Bauerhöfen oder im Freien, sie sind meist sehr scheu gegenüber Menschen.

Wer sich eine Babykatze zulegen möchte, muss bedenken, dass ein kleines Kätzchen schon mal 15 - 20 Jahre alt werden kann. Man muss Zeit haben, was wird sein wenn ich in Urlaub fahre, und auch die Tierarztkosten sind meist nicht abschätzbar. Die Kleinen sollten auch nicht alleine sein, am besten man adoptiert direkt zwei Kätzchen.

Weitere Informationen Kontakt Tierheim Darmstadt

Alter Griesheimer Weg 199

64293 Darmstadt



Telefon: 06151 891470

Mail: info@tsv-darmstadt.de

Web: www.tsv-darmstadt.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 17.08.2021, 18:00 Uhr