Im Tierheim in Gelnhausen herrscht gerade ziemlich viel Gewusel. Das Terrarium der Albinomäuse gleicht einem Abenteuerspielplatz für die jungen Nager.

Insgesamt 18 Tiere waren es, die am 11. Juni plötzlich eine Notunterkunft benötigten. Sie wurden in Gelnhausen in einem Schuhkarton ausgesetzt. Sechs Jungtiere und Papa Johnny Mouseman (kastriert) suchen jetzt ein neues zu Hause.

Kontakt Tierheim Gelnhausen

Am Galgenfeld 37

63571 Gelnhausen



Tel.: 06051/2550

Mail: webmaster@tierheim-gelnhause.de

tierheim-gelnhausen.org

Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 12.06.2021, 18:00 Uhr