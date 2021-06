Vida hatte keinen guten Start ins Leben. In einer viel zu kleinen Transportbox wurde sie vermutlich jahrelang gehalten. Wie lange weiß keiner genau.

Von dieser Zeit trägt die 3-Jährige Malinois-Mischlings Hündin nicht nur äußerliche Narben auf ihrem Fell. Auch ihr Vertrauen in den Menschen hat darunter sehr gelitten. Seit knapp 4 Monaten lebt sie nun im Tierheim in Darmstadt und hier arbeiten die Tierpfleger und Tierpflegerinnen intensiv mit ihr daran sich wieder mehr an den Menschen und verschiedene Situationen zu gewöhnen. Und sie macht große Fortschritte! Vida wird erkundungsfreudiger, macht Quatsch, schmust und freut sich wenn sie einen vertrauten Menschen sieht. Was Vida jetzt noch braucht ist ein Zuhause in dem sie sich sicher fühlen kann und ein Herrchen oder Frauchen, dass viel Ruhe und Geduld mitbringt um ihre neue Bezugsperson zu werden. Denn dann steht einen schönem zusammenleben nichts mehr im Weg.

Weitere Informationen Kontakt Tierheim Darmstadt

Alter Griesheimer Weg 199

64293 Darmstadt

Tel.: 06151 891470

E-Mail: info@tsv-darmstadt.de

Web: www.tsv-darmstadt.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 15.06.2021, 18:00 Uhr