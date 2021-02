Die Unzertrennlichen-Henne mit dem originellen Namen Vögelchen wurde im Tierheim Kassel abgegeben, da die Halterin vom Amt die Auflage bekommen hat, dass der Käfig zu klein sei.

Besonders schlimm: das Vögelchen wurde offensichtlich allein gehalten. Wie der Name schon sagt, brauchen Unzertrennliche unbedingt einen Lebenspartner an der Seite. Nun sitzt sie erst einmal alleine im Käfig und wünscht sich nichts sehnlicher als ein Zuhause in Gesellschaft von Artgenossen bei Liebhabern dieser Papageienart.

Weitere Informationen Kontakt Tierheim Wau-Mau-Insel

Schenkebier Stanne 20

34128 Kassel



Telefonische Sprechzeiten:

Montag bis Freitag 10:00 bis 12:00 Uhr & 16:00 bis 18:00 Uhr

Telefon: 0561/861 56 80

Fax: 0561/861 56 81

E-Mail: tierheim@wau-mau-insel.de

Infos unter: wau-mau-insel.bmtev.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 09.02.2021,18:00 Uhr