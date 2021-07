In Ystad macht ein unbekannter Scharfschütze Jagd auf Gangster, die mit einem Juwelenraub in Zusammenhang stehen. Bei den Ermittlungen wird vor Wallanders Augen eine Zeugin erschossen. Weitere Probleme bereitet der unerfahrene Polizist Pontus, der sich durch Unachtsamkeit in Lebensgefahr bringt. Wallander erkennt jedoch die verborgenen Qualitäten des jungen Kollegen. Dank Pontus' Mithilfe findet er heraus, dass der Scharfschütze für eine Verbrecherorganisation arbeitet, die sich in Ystad wie ein Krake ausgebreitet hat. Über das Motiv des eiskalten Killers ist am Ende sogar der erfahrene Kommissar überrascht. - Die überzeugende Mischung aus Action und psychologisch genauer Zeichnung der Charaktere macht diese Henning-Mankell-Verfilmung zu einem Krimi-Vergnügen. Mit Krister Henriksson, Lena Endre und Sverrir Gudnason.

Darsteller:

Kurt Wallander: Krister Henriksson

Katarina Ahlsell: Lena Endre

Karin Linder: Stina Ekblad

Nyberg: Mats Bergman

Martinsson: Douglas Johansson

Isabell: Nina Zanjani

Pontus: Sverrir Gudnason

Svartman: Fredrik Gunnarson

Ebba: Marianne Mörck

Robert: Stefan Sauk

Bengt Lennartsson: Örjan Ramberg

Björn Holmström: Reuben Sallmander

Hector Ussi: Tom Ljungman

Sune Holst: Antti Reini

Håkan Lantz: Ivan Mathias Petersson

Kali Manchetta: Özz Nujen

und andere

Drehbuch: Stefan Thunberg

Musik: Fläskkvartetten

Kamera: John O. Olsson

Regie: Agneta Fagerström-Olsson