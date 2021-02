Mankells Wallander - Tod in den Sternen

Ein harmloser Dorftrottel, der wegen seiner Vorliebe für Sternzeichen den Spitznamen "Astro Göran" trägt, betritt die Sparkasse von Ystad mit einer scharfen Bombe und erzwingt die Überweisung eines kleineren Geldbetrags auf ein ausländisches Konto. Anschließend sprengt er sich vor den Augen der entsetzten Einwohner in die Luft. Kommissar Wallander, der in diesem Fall erstmals offiziell mit seiner Tochter Linda zusammenarbeitet, ermittelt rasch den Empfänger des Geldes: Eric Leike, zwielichtiger Besitzer einer dänischen Privatklinik, ist nicht begeistert, dass die Polizei sein gut gehütetes Geheimnis lüftet - "Astro Göran" war sein unehelicher Sohn. Der Fall scheint klar, doch als auch Leike durch eine Bombe stirbt, steht Wallander vor einem Rätsel. - "Mankells Wallander - Tod in den Sternen" ist ein spannungsreich inszenierter Krimi nach Motiven des schwedischen Bestseller-Autors Henning Mankell.

Darsteller:

Kurt Wallander: Krister Henriksson

Linda Wallander: Johanna Sällström

Stefan Lindman: Ola Rapace

Martinsson: Douglas Johansson

Nyberg: Mats Bergman

Ann-Britt Höglund: Angela Kovács

Lisa Holgersson: Chatarina Larsson

Ebba: Marianne Mörck

Göran/Bror: Anders Ekborg

Svartman: Fredrik Gunnarsson

Karin Linder: Stina Ekblad

Henrietta Leike: Amanda Ooms

Eric Leike: Johan Rabeus

David Leike: Linus Jardert

Michael Sandell: Toni Rhodin

Signe: Anette Lindbäck

und andere

Drehbuch: Petra Revenue

Musik: Adam Norden

Kamera: Peter Mokrosinski

Regie: Jørn Faurschou