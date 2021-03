Opa Rudi ist weg. Schon zweimal ist er nicht bei Manfred Matterns Freund Ecki zum "Schnitzeltag" erschienen. Und auch Frau Dr. Elshoff macht sich Sorgen, weil der alte Herr seine Herztabletten seit Tagen nicht abholen kommt. Als schließlich noch Evelyn Mattern den Teufel an die Wand malt, geht der "Mama" auf die Suche. Und recherchiert an Opa Rudis liebstem Aufenthaltsort, dem Kleingartenverein. Keiner will den alten Herrn gesehen haben, angeblich ist er auf Kur. Von wegen. Der "Mama" kommt dahinter, dass der erst kürzlich aus der Haft entlassene Piontek und Opa Rudi miteinander zu tun hatten. Es soll dabei um Sportwetten der chinesischen Wett-Mafia gegangen sein. Und das alles auf Willis Garagenhof in Katernberg? Die beiden Seniorenfreunde aus Opa Rudis Kleingartenverein jedenfalls scheinen mehr zu wissen, als sie anfänglich zugeben wollen.

Darsteller:

Manfred Mattern "Mama" Hansa Czypionka

Evelyn Mattern Regine Vergeen

Dr. Beate Elshoff Tina Ruland

Eckhard "Ecki" Schickedanz Roland Riebeling

Willi Surdieck Johannes Rotter

Milan Aleksandar Tesla

und andere

Buch: Johannes Rotter

Regie: Lars Montag