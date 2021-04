Sigrid, Eckis Aushilfe in seinem Schnellrestaurant, möchte heiraten. Und der Zukünftige will ihren Namen annehmen: Zyzek. Da muss was faul sein, befürchtet Manfred Mattern. Und so ist es auch: Sigrids Angebeteter ist ein vorbestrafter Kleinkrimineller, der gerade noch eine Haftstrafe verbüßt, aber schon als Freigänger unterwegs ist. Weil er dem in der Szene bekannten Kriminellen "Eisbär" Geld schuldet, soll er der Frontmann bei einem Überfall auf die Zentralkasse des örtlichen Einkaufszentrums sein. Der "Mama" schmiedet einen raffinierten Plan, um mit Hilfe seiner Kumpels den Raubüberfall so zu steuern, dass Sigrids Bräutigam ungeschoren davonkommt und der eigentliche Drahtzieher geschnappt wird. Trotzdem hat der Heiratsschwindler bei Sigrid natürlich keine Chance mehr.

Darsteller:

Manfred Mattern "Mama" Hansa Czypionka

Evelyn Mattern Regine Vergeen

Dr. Beate Elshoff Tina Ruland

Eckhard "Ecki" Schickedanz Roland Riebeling

Willi Surdieck Johannes Rotter

Milan Aleksandar Tesla

und andere

Buch: Johannes Rotter

Regie: Christoph Eichhorn