In Dr. Elshoffs Praxis wurde eingebrochen. Außer dem für Elshoff wichtigen Stethoskop ihrer Mutter fehlt auf den ersten Blick nichts. Erst als in "Mamas" Umfeld sonderbare Erpresserschreiben auftauchen, wird klar, worauf es der Einbrecher abgesehen hatte: die vertraulichen Krankendaten von Dr. Elshoffs Patienten. Unter den Erpressten befinden sich Frau Kriminalhauptkommissar Freitag, Willi und Ecki. Der "Mama" klopft zuerst Sigrid auf die Finger: Eckis Aushilfe im Imbiss verdient sich durch den Putzjob bei Dr. Elshoff etwas dazu. Vor allem Sigrids aktuelle Flamme, ein glückloser junger Schlagersänger, gerät ins Visier von Matterns Ermittlungen. Tatsächlich waren die beiden Verliebten heimlich zu zweit in der Praxis. Dabei wurde das Stethoskop beschädigt, das sich aber nur vorübergehend bei der Reparatur befindet. Wer die Krankenakten gefilzt hat, das muss der "Mama" erst noch herausfinden.

Darsteller:

Manfred Mattern "Mama" Hansa Czypionka

Evelyn Mattern Regine Vergeen

Dr. Beate Elshoff Tina Ruland

Eckhard "Ecki" Schickedanz Roland Riebeling

Willi Surdieck Johannes Rotter

Milan Aleksandar Tesla

Sybille Schedwill

Lena Amende

und andere

Buch: Johannes Rotter

Regie: Thomas Freundner