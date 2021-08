Mein Fall - Hessische Ermittler*innen berichten von ihren außergewöhnlichsten Fällen. Im Herbst 2013 wird ein 53 Jahre alter Familienvater in Hanau durch seine Wohnungstür erschossen. Seine Frau und seine Kinder können sich nicht erklären, warum. Judith Johne und Berndt Fischer sollen den Fall lösen, doch verwertbare Spuren sind ebenso rar wie ein Mordmotiv. Was folgt, ist ein Ermittlungsmarathon – und für Judith Johne und Berndt Fischer ein Fall, den sie mit Sicherheit nie vergessen werden. In dieser Folge werden drei weitere außergewöhnliche Fälle aus der Perspektive der Ermittler:innen erzählt.