Die Leiche in Koffern

Hessische Ermittler*innen berichten von ihren außergewöhnlichsten Fällen. Kriminalhauptkommissar Ulrich Arnheiter vom Polizeipräsidium in Offenbach erinnert sich an einen Mordfall, bei dem der Täter die Leiche des Opfers zerstückelt und versteckt hat. Er erzählt uns, wie die Ermittler den Täter überführt haben, und wieso er bei den Ermittlungen trotzdem auch Empathie mit dem mutmaßlichen Täter empfindet. In dieser Folge werden drei weitere außergewöhnliche Fälle aus der Perspektive der Ermittler*innen erzählt.