Tierwohl bei Milch und Fleisch: Verbraucher wollen dass es den Tieren besser geht. Mex zeigt, wie viel Verbraucher zahlen müssen, damit es in vielen Ställen endlich artgerecht zugeht.

Wir sprechen mit Ulrich Jasper von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft per Videokonferenz. Er saß in der Kommission Nutztierhaltung. Zusammen mit anderen Agrarexperten und Tierschutzverbänden. Im Auftrag von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner haben sie ausgerechnet, wie teuer das Mehr an Tierwohl wird: "Also wenn wir die Nutztierhaltung in Deutschland umbauen auf eine artgerechte Haltungsform in den jeweiligen Tierarten, dann kostet es im Jahr etwa im Jahr 3 bis 5 Milliarden Euro."

Um Tierwohl in den Ställen zu finanzieren, sollen Fleisch und Wurst 40 Cent pro Kilo mehr kosten, Butter und Käse 15 Cent, Eier und Milchprodukte 2 Cent. Bezahlen werden das die Konsumenten über eine Verbrauchssteuer.

Jasper sagt: "Das kennen wir auch von der Biersteuer oder von der Alkopop-Steuer. Und in dem Gesetz, womit die Steuer eingeführt wird, kann sehr wohl eine Zweckbindung reingeschrieben werden. Das heißt, das Geld, was hier von den Verbrauchern aufgebracht wird, das wird in den Umbau der Tierhaltung gesteckt. Das ist also rechtlich möglich, anders als bei der Mehrwertsteuer."

Doch was bedeutet diese Steuer für den täglichen Einkauf, wenn es um tierische Produkte geht? Wir erstellen einen Warenkorb, es sind gerade mal 3 Prozent Mehrkosten. Doch das mit der Umsetzung kann noch dauern. 20 Jahre soll der Umbau der Landwirtschaft dauern. Ein langfristiger Umbau zu mehr Tierwohl und es ist klar was es kostet. Seit gut 10 Tagen liegt der Ministerin der Entwurf auf dem Tisch.

Jasper erzählt:"Die Ministerin hat sich bedankt für das Papier, aber sich bisher eher distanziert geäußert, also sich das Papier oder die Forderung des Papiers noch nicht zu eigen gemacht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn die Ministerin nicht handelt, dann müssen die Fraktionen im Bundestag es aufgreifen."

Also auch hier noch ein mühsamer Weg in der Agrarpolitik. Für Verbraucher heißt es, ein paar Cent mehr zu zahlen für das Wohl der Tiere, von denen wir Milch und Fleisch bekommen.

Autor: Barbara Berner