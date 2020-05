Mex erklärt - Was in den Gelben Sack gehört

Die Gelbe Tonne oder der Gelbe Sack sind vor allem für die Sammlung von Lebensmittel- und Verkaufsverpackungen vorgesehen. Was alles hinein gehört, erfahren Sie bei mex erklärt.

Verpackungen aus Kunststoff gehören in den gelben Sack. Vor allem sind das Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff gehören in den gelben Sack. Vor allem sind das Tuben, Flaschen und Folien mit den Zeichen PP, PE-LD und PET gehören allesamt in den gelben Sack – wenn es keine Pfandflaschen sind. Ob Erbsendose oder Getränkedose: Jede Art von Dose ist ebenfalls willkommen.

Kartons mit dem grünen Punkt sowieso. Was im Sack landet, muss vorher nicht extra gespült werden. Einfach die Reste so gut es geht auskratzen. Ganz wichtig: die verschiedenen Stoffe voneinander trennen! Beim Joghurtbecher: Deckel abziehen, ab in den Sack. Papierummantelung abziehen, ab ins Altpapier.