Deutschlandweit sind derzeit 18 Menschen am Coronavirus infiziert. Mex fragt: Wie kann ich mich mit dem Corona Virus anstecken?

Von Mensch zu Mensch durch Tröpfchen-Infektion: Durch Niesen oder Husten gelangen infektiöse Sekrete an die Hände und weiter ins Gesicht. Vor allem immungeschwächte Menschen sind gefährdet. Doch wer hustet oder schnieft ist nicht gleich auch krank. Experten gehen derzeit davon aus, dass das Virus weniger ansteckend ist als die Grippe.

Ein Vergleich: Es gibt weltweit über 80.000 Corona-Erkrankte. Dagegen gibt es allein in Deutschland 58.000 an Grippe Erkrankte. Und an der Grippe starben in der letzten Saison 25.100 Menschen nur in Deutschland.

