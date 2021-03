Suchbegriff eingeben, Produkt finden, anschauen, vergleichen, klicken, bestellen, bezahlen. Was wir Konsument*innen angeblich alles selbst in der Hand haben, wird in Wahrheit von Algorithmen kontrolliert. mex, das Wirtschaftsmagazin des Hessischen Rundfunks, will wissen, wie solche Algorithmen funktionieren, warum wir Datensatzergebnissen so sehr vertrauen und welchen Umsatz Konzerne dank Algorithmus-gesteuerter Produktsuchmaschinen machen...