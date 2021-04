Gewürzmischungen für Küche und Grill sind angesagt: Just Spices, Ankerkraut & Co. So angesagt die Gewürze sind, so gesalzen ist auch der Preis: im Schnitt zwischen sechs und acht Euro für 100 Gramm, bei Spezialmischungen sogar bis zu 18 Euro bei gleicher Menge. Wir wollen wissen, was in den Mischungen drinsteckt, vergleichen die hippen Marken mit den Traditionsmarken aus Discounter und Supermarkt – und verraten, ob das teure Gewürz den hohen Preis tatsächlich wert ist.