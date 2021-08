Bahnfahren statt Kurzstreckenflüge und Billigfliegen: Gerade hat die Lufthansa das Aus einer innerdeutschen Flugstrecke verkündet. In anderen Ländern ist man weiter: In Spanien gibt es eine neue Zug-Schnellstrecke zwischen Madrid nach Barcelona, die mit Billigpreisen vor allem Flugpassagiere anlockt. Und in Frankreich sind alle Kurzstreckenflüge zu Zielen verboten, die man in zweieinhalb Stunden auch mit dem Zug erreicht. Kann die Bahn mit ihren dutzenden, gerade neu bestellten ICE-Zügen im „Deutschlandtakt“ das nicht auch? "mex" schaut nach an den Bahn-Knotenpunkten Frankfurt und Kassel.