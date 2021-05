Besondere Geldanlage – wie Sneaker an Bedeutung gewinnen

Sneaker, Whisky, Lego-Steine. Nicht bloß Produkte des Alltags, sondern inzwischen immer öfter Wertanlage. Beispiel Sneaker: Ein besonderes Turnschuh-Modell von Adidas wird aktuell für fast 6.000 Euro gehandelt. Außerdem: 2018 wurden zwei Falschen schottischer Whisky für 1,2 Millionen Dollar verkauft. Mex, das Wirtschaftsmagazin des Hessischen Rundfunks, will wissen: Sind Betongold, Oldtimer und Aktien jetzt out? Und kann sich eine Investition in solch besondere Wertanlagen überhaupt lohnen? Das und mehr fragen wir unseren Finanzexperten Hermann-Josef Tenhagen.