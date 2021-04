Vor gut einem Jahr waren die Börsen weltweit auf Talfahrt. Das ist längst Börsengeschichte. Auch in Deutschland. Der DAX als wichtigster Börsenindex hat um rund 50 % zugelegt. Das freut all die, die im letzten Jahr mutig investiert haben. Doch was ist mit dem Rest? Ob die Chance für den Einstieg schon vorbei ist, klären wir mit dem mex-Finanzexperten Hermann-Josef Tenhagen.