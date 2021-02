Die gesellige Runde Kartenspielen in der Kneipe oder spontane Spieleabende mit Freunden am Küchentisch sind schon seit längerem undenkbar. Doch immer mehr Menschen wollen nicht auf Spiel und Spaß verzichten und treffen sich nun, zum Beispiel für klassische Spiele wie Skat und Mühle, aber auch für virtuelle Escape-Rooms online. Dieser Markt hat so um ein Viertel zugelegt. Wir zeigen die größten Trends und geben Inspiration für Abwechslung im Lockdown.