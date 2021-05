Nachhaltigkeit - das ist kein Nischenthema mehr. Unternehmen und Marken werben damit. Und moderne Konsument*Innen schauen immer genauer hin, was sie da off- und online kaufen. Gerade die Generation zwischen 18 und 34 Jahren geht voran und will wissen, wo etwa Lebensmittel, Kosmetika und Kleider herkommen. Wir schauen, welchen Stellenwert nachhaltiger Konsum wirklich hat und wie die junge Generation den Markt in Schwung bringt.