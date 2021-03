Corona-Check für Zuhause – was Antigen-Tests bringen

Nach langer Diskussion sind einige Corona-Selbsttests für zuhause nun erlaubt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat die ersten drei Sonderzulassungen für Selbsttests erteilt. Dabei handelt es sich um sog. Antigen-Tests. Lohnt sich so ein Test? Was kosten solche Tests in der Herstellung? Wie groß ist das Geschäft mit den Corona-Testungen insgesamt? Das erklärt uns mex-Gesundheitsökonom Prof. Afschin Gandjour.