Lockdown läuft, Haare wachsen. Und der Friseur oder die Friseurin des Vertrauens hat noch immer geschlossen. Was also tun? Haare wachsen lassen oder selbst schneiden. Wer die Pracht auf dem Kopf tatsächlich selbst schneiden will, braucht dazu Mut, Geschick und das ein oder andere Hilfsmittel. mex stellt solche Haarschnitthilfen vor und verrät unter dem strengen Blick einer Expertin, ob diese Produkte ihr Geld tatsächlich wert sind.