Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde im Bundestag und auf den Balkonen noch für die besonders belasteten Pflegekräfte geklatscht. Neben dieser symbolischen Geste sollte es aber auch eine Prämie in Höhe von 1.500 Euro geben. Viele Unternehmen haben sich entschieden diese auszuschütten – für besondere Corona-Helden in ihren Reihen oder für Menschen, die mehr geleistet haben unter besonderen Umständen. Nur: ausgerechnet die in Aussicht gestellte Corona-Prämie für Pflegekräfte werden die meisten nie erhalten.