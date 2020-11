Die Fallzahlen steigen nicht mehr so stark - doch auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern ist die Lage angespannt. Familienangehörige haben schon lange keinen Zutritt mehr. Beim Personal ist die Angst sich selbst anzustecken allgegenwärtig. Wir zeigen, wie das Leben in diesem Hochsicherheitstrakt derzeit aussieht.