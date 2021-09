Das Geschäft mit dem Müll – was es außer dem Grünen Punkt sonst noch gibt

Sie heißen "duale Systeme", das bekannteste ist der Grüne Punkt. Wir kennen ihn alle, von Verpackungen. Wo der Grüne Punkt drauf ist, das darf in die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Doch was steckt eigentlich dahinter? Und wer weiß, dass es außer dem Grünen Punkt noch über zehn weitere solche "duale Systeme" gibt? Wir blicken hinter die Kulissen der Müll-Wirtschaft: Hier wird Geld verdient, mit etwas, was für Verbraucher und Verbraucherinnen bloßer Abfall ist.