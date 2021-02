The Queen's Gambit ist ein riesiger Erfolg. Die Miniserie auf der Streamingplattform Netflix wurde weltweit millionenfach abgerufen. Und das hat Folgen. Wirtschaftliche Folgen, auch bei uns! Schachbretter sind teilweise ausverkauft, die Nachfrage bei ebay stieg um 250 %, Schachclubs verzeichnen mehr Anfragen, Online-Schach-Apps haben so viele Downloads wie nie zuvor - und gar an der Börse gehen Aktien, die etwas mit Schach zu tun haben durch die Decke. mex beleuchtet diesen wirtschaftlichen Netflix-Effekt.