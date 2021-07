Dürre, Hagel und Hochwasser - was uns der Klimawandel kostet

Borkenkäfer in Hessens Wäldern, Unwetter durch Starkregen und Hagel, Ernteausfälle auf Äckern zwischen Darmstadt in Kassel. Das Klima setzt Mensch, Tier und Umwelt zu. Mit weitreichenden Folgen – auch finanziellen. Wie teuer sind Hessens Hitzesommer? Welche Schäden – in Millardenhöhe – bringt der Klimawandel noch mit sich? Wie können wir uns durch Investitionen vor Hitzesommern und Unwetterlagen schützen?