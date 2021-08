Kommende Woche ist es soweit, tausende hessische Kinder kommen in die Schule. Einschulung, das ist nicht nur für die Kleinen ein besonderer Tag. Auch der Einzelhandel frohlockt, denn wenn es in die Schule geht, dann bekommen Eltern lange Listen, was die Kids so alles brauchen, Extra-Wünsche noch nicht mit eingepreist – ein riesiges Geschäft.