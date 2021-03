Am 10. März 2021 ist auch hierzulande „Equal Payday“ – das ist der internationale Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern. Die Lohnlücke liegt in Deutschland bei 19 Prozent. Heißt in Euro: Männer verdienen durchschnittlich 4,37 Euro brutto mehr in der Stunde als Frauen. Worauf ist diese Lohnlücke zurück zu führen?